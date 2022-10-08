عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: حصر المصانع المتعثرة ضمن مبادرة ابدأ.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن محور التمكين الاقتصادي للمواطن أحد المحاور التي تقوم عليها مبادرة حياة كريمة.

txt

عضو مبادرة ابدأ: نعمل على الربط مع حياة كريمة.. فيديو

txt

حياة كريمة | إطلاق مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وتقليل الواردات

وأضاف الدكتورة محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تحاول المؤسسة تمكين المواطنين اقتصاديا على أرض الواقع"، لافتا: "مع انطلاق المبادرة الوطنية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بدأت عناصر المؤسسة في التواصل مع أصحاب المصانع المتعثرة؛ لبحث أسباب التعثر. ".


وأشار الدكتورة محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة،: "بدأت عناصرنا في كل محافظات مصر بالتوجه لأصحاب المصانع المتعثرة لحصر النشاطات ومعرفة الأسباب لتقديم الدعم اللازم".

 

حصر المصانع

وأوضح أن كل محافظات الجمهورية استفادت من "حياة كريمة" سواء المحافظات الـ 20 المدرجة ضمن المبادرة، أو حتى المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن عناصر المؤسسة ساهموا في حصر المشكلات التي تتعلق بالمصانع المتعثرة والمشاكل التي تقابل المناطق الصناعية، لتوحيد الجهود والارتقاء بالمواطن المصري".

 

 وأكد أن تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري لا يمكن أن يتحقق من خلال البنية التحتية فقط، ولكن من خلال الدور التثقيفي للمبادرة والتمكين الاقتصادي حتى نتمكن من تعظيم قيمة المشروع القومي "حياة كريمة".
 

 

حياة كريمة المصانع المحافظات المصانع المتعثرة محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة التمكين الاقتصادي مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

نجم شهير يطالب كيفن سبيسي بـ 40 مليون دولار تعويضا عن واقعة التحرش

في عيد ميلاد روبي.. أهلها قاطعوها بسبب أعمالها.. وندمت على هذا الفيلم

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

قبل مواجهة أرسنال.. محمد صلاح يهنئ آرنولد بـ عيد ميلاده

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

خسائر هائلة في بورصة أمريكا.. أسهم 95% شركة بمؤشر ستاندرد آند بورز تهوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ