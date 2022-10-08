حياة كريمة: حصر المصانع المتعثرة ضمن مبادرة ابدأ.. فيديو

قال الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن محور التمكين الاقتصادي للمواطن أحد المحاور التي تقوم عليها مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الدكتورة محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تحاول المؤسسة تمكين المواطنين اقتصاديا على أرض الواقع"، لافتا: "مع انطلاق المبادرة الوطنية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بدأت عناصر المؤسسة في التواصل مع أصحاب المصانع المتعثرة؛ لبحث أسباب التعثر. ".



وأشار الدكتورة محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة،: "بدأت عناصرنا في كل محافظات مصر بالتوجه لأصحاب المصانع المتعثرة لحصر النشاطات ومعرفة الأسباب لتقديم الدعم اللازم".

حصر المصانع

وأوضح أن كل محافظات الجمهورية استفادت من "حياة كريمة" سواء المحافظات الـ 20 المدرجة ضمن المبادرة، أو حتى المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن عناصر المؤسسة ساهموا في حصر المشكلات التي تتعلق بالمصانع المتعثرة والمشاكل التي تقابل المناطق الصناعية، لتوحيد الجهود والارتقاء بالمواطن المصري".

وأكد أن تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري لا يمكن أن يتحقق من خلال البنية التحتية فقط، ولكن من خلال الدور التثقيفي للمبادرة والتمكين الاقتصادي حتى نتمكن من تعظيم قيمة المشروع القومي "حياة كريمة".

