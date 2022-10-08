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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع ودوره في تحقيق التنمية

صدى البلد

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة (ابدأ) لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة من منطلق كونها قاطرة التنمية التي تحقق التقدم الملحوظ في المجتمع المصري.

وتابع النائب كريم السادات في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر، عبر الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعة  وزيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى دورها الكبير في توفير مزيد من فرص العمل للشباب .

وأكمل عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصناعي للارتقاء به، خاصة بعد تفاقم الأزمة بين الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر فقط، الأمر الذي يحتم أن يكون هناك جهود أكبر لدعم الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة لمجابهة التحديات.

وأكمل النائب كريم السادات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً" جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

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