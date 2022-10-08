لما شوفت والدي عاجز.. شيرين عبد الوهاب تكشف مواقف مؤلمة في حياتها

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، بعد أزمتها الأخيرة حيث تتحدث عن العديد من المواقف المؤلمة في حياتها.

وطرحت إسعاد يونس، برومو الحلقة التي سوف تعرض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين الساعة 11:00 مساء فقط على dmc.

وقالت شيرين خلال البرومو: في حاجات نفسي أقولها ما قلتهاش خالص، وحب الناس هو اللي خلاني أعدي المواقف الصعبة، الناس هما اللي عملوني".

وتابعت قائلة: “أكتر موقف مؤلم في حياتي لما شوفت والدي عاجز وأنا مش قادرة أعمله حاجة”.

وعلى جانب أخر تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد اليوم السبت، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها :"آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".