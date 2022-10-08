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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هكون بمقاعد المتفرجين الفترة اللي جاية

شغال وهكمل .. عمرو محمود ياسين: أنا بتحارب في عملين فنيين |فيديو

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، تعرض عملين خاصين به لحرب ما، وعدم دعم، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

وقال عمرو محمود ياسين، من خلال مقطع فيديو :"الفن الممكن أن يقدم رسالة هامة لأنه يتوغل في وجدان ونفس البني آدم، ويضخ أفكارًا مهمة في أذهان الجمهور دون أن يشعروا، والفن مؤثر جدا في الناس والأمثلة كثيرة”.

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وواصل عمرو محمود ياسين: "الفترة اللي فاتت كنت شغال على مشروعين مهمين بيحملوا قيمًا مهمة من وجهة نظري ومن نوعية الأعمال اللي هتأثر في الجمهور، ولكن عمل منهم بيتحارب بقوة والثاني لم يتلق الاهتمام والدعم الكافي وده شيء سيء جدا".

عمرو محمود ياسين عن فيلم مرزوق وإيتو: تجربة قيمة ومختلفة

بطولة محمد رمضان.. عمرو محمود ياسين: تحويل مسلسل مرزوق وإيتو الى فيلم

كما أضاف :"قررت الفترة الجاية هكون في مقاعد المتفرجين وعايز أشوف إيه اللي موجود في الوسط الفني .. وأنا شغال وهكمل ولكن في حاجات تانية وبإذن الله المشروعين دول هيتعملوا بس سؤالي ليه المشروعين دول بيتحاربوا ومفيش دعم كافي ليهم؟ ".

يذكر أن عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم “مرزوق وإيتو”، وكتب عبر حسابه بـ فيسبوك: "انتهيت من كتابة  سيناريو فيلم " مرزوق وإيتو"..انتظروه قريبا ".

وأضاف: "تجربة أتوقع أن تكون غنية  وقيمة ومختلفة جدا لكل عناصر الفيلم  ..  البطولة للنجم محمد رمضان و للمخرج محمد سمير   ومن إنتاج شركة  ايجل فيلم للمنتج جمال سنان.

عمرو محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين الفيسبوك الفن محمد سمير

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