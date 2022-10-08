ريال مدريد يتقدم على خيتافي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها الكرواتي لوكا مودريتش من الجهة اليسرى، ليمنح ريال مدريد نقاط الانتصار.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف.