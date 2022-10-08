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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : النصيب الأكبر من جوائز منتدى الإعلام العربي حصده مصريون

احمد موسى
احمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه شارك في فعاليات مؤتمر الإعلام العربي في دبي بدعوة من نادي دبي للصحافة، الأسبوع الماضي.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، ان  عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير من مصر والعالم العربي  شاركوا في فعاليات منتدى الإعلام العربي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  النصيب الأكبر من جوائز المنتدى حصل عليها صحفيين وإعلاميين مصريين ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :"  اهني كل صحفي او إعلامي حصل على جائزة في منتدى الإعلام العربي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  شارك في المنتدى كرم جبر وضياء رشوان ونشأت الديهي وخيري رمضان وعدد كبير من رؤساء التحرير والإعلاميين ".

أحمد موسى منتدى الإعلام الإعلام العربي جوائز اخبار التوك شو

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