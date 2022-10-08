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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبو العينين الخيرية توزع حلوى المولد.. والأهالي: كتر خيره.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد “تقريرا عن نشاط  مؤسسة أبو العينين الخيرية وتوزيع حلوى المولد النبوي على أهالي الجيزة”.

 

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مؤسسة أبو العينين الخيرية: نوزع 400 ألف علبة حلوى المولد على الأكثر احتياجا

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وأوضح التقرير أن مبادرة المؤسسة تأتي بالتعاون مع التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي.

وأبدى أهالي الجيزة سعادتهم بنشاط مؤسسة أبو العينين الخيري، وتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف.

وقالت سيدة في التقرير: "اللي بيعمله أبو العينين ده شيء حلو وبيوفر لنا حلاوة المولد كل عام.. كتر خيره".

وتابعت سيدة أخرى: "أبو العينين بيعمل أعمال خيرية كثيرة، والناس في المؤسسة بيستقبلونا أحسن استقبال، والمؤسسة بتعامل الناس بكل أدب واحترام، وأبو العينين بيساعد الناس كله".

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