مؤسسة أبو العينين الخيرية توزع حلوى المولد.. والأهالي: كتر خيره.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد “تقريرا عن نشاط مؤسسة أبو العينين الخيرية وتوزيع حلوى المولد النبوي على أهالي الجيزة”.



وأوضح التقرير أن مبادرة المؤسسة تأتي بالتعاون مع التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي.

وأبدى أهالي الجيزة سعادتهم بنشاط مؤسسة أبو العينين الخيري، وتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف.

وقالت سيدة في التقرير: "اللي بيعمله أبو العينين ده شيء حلو وبيوفر لنا حلاوة المولد كل عام.. كتر خيره".

وتابعت سيدة أخرى: "أبو العينين بيعمل أعمال خيرية كثيرة، والناس في المؤسسة بيستقبلونا أحسن استقبال، والمؤسسة بتعامل الناس بكل أدب واحترام، وأبو العينين بيساعد الناس كله".