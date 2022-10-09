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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية

أدوية
أدوية

تحذر شركات الأدوية ووزارة الصحة من الاستخدام الخاطئ للأدوية في المنازل، أو استخدام الأشخاص للعلاج من تلقاء أنفسهم دون استشارة الطبيب المختص، حيث تتسبب بعض الأدوية المنتشرة في تسمم الأطفال.

وبدوره قال الدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن أي دواء بداية من الأسبرين وحتى أي مضاد له مضاعفات باختلاف أشكالها.

وأضاف الدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لا يجب الذهاب للصيدلية وطلب الدواء مباشرة بل لابد من الذهاب للطبيب وهو الذي يكتب الدواء للمريض"، لافتا: "نوعين الدواء التي حذرت منه منظمة الصحة العالمية التي تسبب وفيات في الأطفال ليسوا موجودين في مصر".

وأشار الدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال،: "أدوية البرد والسعال التي تسبب الوفيات هي أدوية هندية تنتج في دولة الهند"، موضحا: "لا نستورد من الهند أي دواء، لأن شركات الدولة المصرية تستورد المادة الخام فقط ويتم تكوينها في مصر".

وأكد الدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال،: "أي دواء مصري للسعال دواء آمن ولا يوجد منه أي خوف"، لافتا: "القصة حدثت في جامبيا غرب أفريقيا حيث تسبب في وفاة 66 طفلا بطريقة غامضة بعد تعرضهم لإصابات كلي حادة".

أدوية تسببت في وفاة 66 طفلاً 


حذرت منظمة الصحة العالمية، من أربعة انواع من شراب السعال والبرد، من إنتاج شركة «مايدن للأدوية » في الهند، ووفقًا لما أوضحت المنظمة أن الأدوية قد ترتبط في وفاة 66 طفلاً في دولة غامبيا، وأن الأدوية الملوثة ربما وُزعت خارج الدولة في غرب إفريقيا، مع احتمال التعرض العالمي لها.

طلبت وزارة الصحة في جامبيا الشهر الماضي من المستشفيات التوقف عن استخدام شراب الباراسيتامول، في انتظار نتيجة التحقيق، بعد وفاة 28 طفلاً على الأقل بسبب الفشل الكلوي.

وقال رئيس منطقة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تناول الأدوية الأربعة ضد السعال والبرد، يحتمل أن يرتبط بإصابات الكلى الحادة، و 66 وفاة بين الأطفال».

ما هي الأدوية الأربعة المُحذر منها؟


حذرت منظمة الصحة العالمية من أدوية:

محلول الفم “بروميثازين”
شراب السعال للأطفال “كوفكسمالين”
شراب “ماكوف” للسعال للأطفال
شراب “ماغريب إن” البارد

أوضحت منظمة الصحة العالمية في تحذيرها أنه حتى الآن لم تقدم الشركة المصنعة ضمانات للمنظمة عن سلامة وجودة هذه المنتجات، مضيفه أن التحليل المخبري لعينات من المنتجات يؤكد انها تحتوي على كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول».

منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة طب الأطفال الاستخدام الخاطئ

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