مدرب فلامبو: لن ندافع أمام الزمالك.. ولست مسؤولا عن إقامة المباراتين في مصر

تحدث مومزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي عن مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .



قال ماديتش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قمنا باستعدادات جيدة ونحاول أن نقدم أفضل صورة ممكنة أمام الزمالك، المواجهة ستكون صعبة جدا ولكن كرة القدم فيها كل شئ وسنحاول بقدر الإمكان أن نتخطى عقبة الزمالك، وإذا تخطيناه هذا سيكون مفاجأة، وإذا لم نتخطاه ستكون مواجهته خير إعداد للكونفدرالية"



واصل: "الزمالك لا يملك فقط شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو، بل لديه مجموعة من اللاعبين المميزين، ولن نتجه للدفاع أمام الزمالك، نحن نريد تقديم مباراة جيدة بغض النظر عن اسم المنافس"



وختم حديثه قائلا: "قرار إقامة المباراتين في مصر ليس قراري ولكن قرار الإدارة ودوري أن أجهز اللاعبين بالشكل الأمثل في أي ظرف، وفيريرا مدرب الزمالك مدرب اسمه عالمي ومشهور، وهذه أول مرة أواجهه"