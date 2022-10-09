عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فلامبو: لن ندافع أمام الزمالك.. ولست مسؤولا عن إقامة المباراتين في مصر

الزمالك
الزمالك

تحدث مومزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي عن مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .
 

قال ماديتش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قمنا باستعدادات جيدة ونحاول أن نقدم أفضل صورة ممكنة أمام الزمالك، المواجهة ستكون صعبة جدا ولكن كرة القدم فيها كل شئ وسنحاول بقدر الإمكان أن نتخطى عقبة الزمالك، وإذا تخطيناه هذا سيكون مفاجأة، وإذا لم نتخطاه ستكون مواجهته خير إعداد للكونفدرالية" 
 

واصل: "الزمالك لا يملك فقط شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو، بل لديه مجموعة من اللاعبين المميزين، ولن نتجه للدفاع أمام الزمالك، نحن نريد تقديم مباراة جيدة بغض النظر عن اسم المنافس" 
 

وختم حديثه قائلا: "قرار إقامة المباراتين في مصر ليس قراري ولكن قرار الإدارة ودوري أن أجهز اللاعبين بالشكل الأمثل في أي ظرف، وفيريرا مدرب الزمالك مدرب اسمه عالمي ومشهور، وهذه أول مرة أواجهه"

فلامبو البوروندي الزمالك دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ضرب واحتجاز .. تفاصيل مؤسفة في واقعة عروس الإسماعيلية

شكله اتغير..صورة صادمة لطفل فيلم الألماني في أول ظهور بعد 10 سنوات

ترشيحاتنا

تناول الدهون يحارب السرطان..تفاصيل

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. خالة فنانة شهيرة ولها جمهور عريض في الفن والإعلام

أعلي سعر لـ الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 9-10-2022

مدرب فلامبو: لن ندافع أمام الزمالك.. ولست مسؤولا عن إقامة المباراتين في مصر

مدرب الاتحاد المنستيري: استعداداتنا للأهلي طبيعية.. وكولر أداء سيقدم مباراة كبيرة

أحمد نخلة : الأهلي قادر على تجاوز عقبة الاتحاد المنستيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ