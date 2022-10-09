عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد المنستيري: استعداداتنا للأهلي طبيعية.. وكولر أداء سيقدم مباراة كبيرة

المنستيري
المنستيري

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي عن مواجهة الأهلي اليوم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال نوفيتش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سنشاهد مباراتين جيدتين واسم الناديين يضمنان ذلك"


أضاف: "نود لعب مباراة جيدة على أرضية ملعبنا وأمام جماهيرنا التي ستملئ جنبات الاستاد ونفس الأمر ينطبق على الأهلي بكل تأكيد"


وواصل: "استعداداتنا للأهلي طبيعية، من الناحية النفسية والذهنية، فأنت تعد نفسك للمباراة وتحاول أن تحلل كل الأمور الخاصة بالخصم بمنطقية، والأهلي يضم أكثر من لاعب مميز لا يمكنني تحديد اسم لاعب بعينه، فأغلب اللاعبين في الأهلي مميزين" 


وختم حديثه قائلا: "موسيماني قدم مستوى فني جيد مع الأهلي ثم رحل والأهلي اعتاد على التعاقد مع المدربين الكبار، ومارسيل كولر مدرب كبير يملك سيرة ذاتية مميزة سواء كلاعب أو كمدرب، وأتوقع منه أن يقدم مباراة كبيرة، وأعتقد أن الأهلي لن يواجه أي أزمة في اللعب العصر، فهو اعتاد على لعب المباريات في كل الأوقات ونحن سنواجه نفس الظروف في مصر وسنلعب في المساء"

الاتحاد المنستيري الأهلى دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ضرب واحتجاز .. تفاصيل مؤسفة في واقعة عروس الإسماعيلية

شكله اتغير..صورة صادمة لطفل فيلم الألماني في أول ظهور بعد 10 سنوات

ترشيحاتنا

تناول الدهون يحارب السرطان..تفاصيل

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. خالة فنانة شهيرة ولها جمهور عريض في الفن والإعلام

أعلي سعر لـ الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 9-10-2022

مدرب فلامبو: لن ندافع أمام الزمالك.. ولست مسؤولا عن إقامة المباراتين في مصر

مدرب الاتحاد المنستيري: استعداداتنا للأهلي طبيعية.. وكولر أداء سيقدم مباراة كبيرة

أحمد نخلة : الأهلي قادر على تجاوز عقبة الاتحاد المنستيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ