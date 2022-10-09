مدرب الاتحاد المنستيري: استعداداتنا للأهلي طبيعية.. وكولر أداء سيقدم مباراة كبيرة

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي عن مواجهة الأهلي اليوم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال نوفيتش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سنشاهد مباراتين جيدتين واسم الناديين يضمنان ذلك"



أضاف: "نود لعب مباراة جيدة على أرضية ملعبنا وأمام جماهيرنا التي ستملئ جنبات الاستاد ونفس الأمر ينطبق على الأهلي بكل تأكيد"



وواصل: "استعداداتنا للأهلي طبيعية، من الناحية النفسية والذهنية، فأنت تعد نفسك للمباراة وتحاول أن تحلل كل الأمور الخاصة بالخصم بمنطقية، والأهلي يضم أكثر من لاعب مميز لا يمكنني تحديد اسم لاعب بعينه، فأغلب اللاعبين في الأهلي مميزين"



وختم حديثه قائلا: "موسيماني قدم مستوى فني جيد مع الأهلي ثم رحل والأهلي اعتاد على التعاقد مع المدربين الكبار، ومارسيل كولر مدرب كبير يملك سيرة ذاتية مميزة سواء كلاعب أو كمدرب، وأتوقع منه أن يقدم مباراة كبيرة، وأعتقد أن الأهلي لن يواجه أي أزمة في اللعب العصر، فهو اعتاد على لعب المباريات في كل الأوقات ونحن سنواجه نفس الظروف في مصر وسنلعب في المساء"