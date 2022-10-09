حارس الاتحاد المنستيري: الأهلي أكبر فريق في أفريقيا

تحدث بشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، عن مواجهة الأهلي مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



وقال بن سعيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي اكبر فريق في أفريقيا والجميع يعرفه جيدا، والمباراتين بالطبع سنواجه خلالهما صعوبات، ولكننا نملك القوة التي تجعلنا قادرين على الحسم".

وختم حديثه قائلا: "مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري ستكون قوية للغاية خاصة أنها بين فريقين كبار".

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.