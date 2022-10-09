غياب النني وطموح صلاح.. صدام ناري بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق آرسنال نظيره ليفربول، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتسلح فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.

وخاض فريق آرسنال 8 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، فاز في 7 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

ويفقد فريق آرسنال خدمات نجمه الدولي المصري محمد النني في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره، بالفوز على آرسنال، بعد التعادل في آخر مواجهتين أمام إيفرتون وبرايتون.

وقدم ليفربول انطلاقة كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ الموسم، حيث لعب 7 مباريات، فاز في مواجهتين فقط، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في لقاء.

كما يأمل محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، حيث لم يسجل الفرعون منذ مباراة مانشستر يونايتد التي أقيمت 22 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن آخر مباراة جمعت آرسنال وليفربول، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، سجلهما البرتغالي ديوجو جوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ترتيب آرسنال وليفربول:

يحتل آرسنال وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 23 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر بـ 10 نقاط.