عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب النني وطموح صلاح.. صدام ناري بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. اليوم

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول - خيسوس مهاجم آرسنال

يستضيف فريق آرسنال نظيره ليفربول، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتسلح فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.

وخاض فريق آرسنال 8 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، فاز في 7 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

ويفقد فريق آرسنال خدمات نجمه الدولي المصري محمد النني في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره، بالفوز على آرسنال، بعد التعادل في آخر مواجهتين أمام إيفرتون وبرايتون.

وقدم ليفربول انطلاقة كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ الموسم، حيث لعب 7 مباريات، فاز في مواجهتين فقط، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في لقاء.

كما يأمل محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، حيث لم يسجل الفرعون منذ مباراة مانشستر يونايتد التي أقيمت 22 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن آخر مباراة جمعت آرسنال وليفربول، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، سجلهما البرتغالي ديوجو جوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ترتيب آرسنال وليفربول:

يحتل  آرسنال وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 23 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر بـ 10 نقاط.

 

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي أرتيتا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

ترشيحاتنا

فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر بسوهاج الجديدة | الشروط الكاملة

الري: الانتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8 ملايين فدان

بمشاركة 1100 مشروع فني من مصر.. مصطفى مدبولي يفتتح معرض تراثنا

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية تعاملات اليوم

بوتين يواجه المزيد من الخيارات القاتمة بعد انفجار جسر القرم.. تفاصيل

للمستحقين.. إعانة شهرية حال فقد صاحب المعاش طبقا للقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ