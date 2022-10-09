قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم، الأحد، على ملعب مصطفى بن جنات، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري:

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة الوطنية التونسية المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري:

نايل سات (sd) 10796 - عمودي 27500.

عرب سات 12643 - أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657 - عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873 - عمودي 27500.

بدر سات (hd) 12643 - أفقي 27500.

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري:

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق نيتجة إيجابية في أول ظهور له تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الأحمر “مؤخرا” لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

كولر

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى التي تجمع الأهلي والاتحاد المنتسيري، حيث لم يسبق وأن التقى الفريقان في أي مناسبة من قبل.

ومن المتوقع أن تظهر صفقات الأهلي الجديدة أمام الاتحاد المنستيري، حيث ينوى مارسيل كولر الدفع بالبرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين في مباراة اليوم.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكريم توفيق - محمود متولي - وياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم، - علي معلول - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات وأحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - حسام حسن - محمد شريف - شادى حسين.

يذكر أن فريق الأهلي خسر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للمارد الأحمر وقتها.

الأهلي زعيم إفريقيا:

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب، عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

في المقابل لم يسبق لفريق الاتحاد المنستيري منافس الأهلي في مباراة اليوم، الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أو التأهل إلى المباراة النهائية.