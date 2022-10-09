التربية والتعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل

تسعي وزارة التربية والتعليم ، العمل علي تحديد ضوابط سير العام الدراسي الجديد 2022 ، حيث أعلنت مؤخرا عن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى بالعام الدراسى الحالى.

ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل

وتتضمن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل مجموعة من الإجراءات التى يجب على طلاب صفوف النقل الإلمام بها :-

ـ وتشمل ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل ، توزيع الدرجات بواقع 80% في كل مادة مخصصة لاختبار نهاية الفصل الدراسى.

ـ كما يتم تخصيص 10% لاختبار درجات الشهر ضمن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل

ـ كما يتم تخصيص 5% للمواظبة والانضباط والحضور ضمن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل

ـ وتشمل ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل تخصيص 5% من درجات الطالب للسلوك.

ـ كما يوجد ضمن ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

ـ ويشمل الاختبار الأول المقررات التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة.

ـ وفيمت يخص الاختبار الثاني يتضنمن المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي، ويكون على مستوى المدرسة.

ـ أما الإختبار الثالث يكون نهية لفصل الدراسى لقياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

مصاريف المدارس الحكومية

وحددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس كما أتاحت إمكانية تقسيط المصروفات على ثلاث أقساط وتتضمن مصروفات المدارس مايلي :-

- بلغت مصاريف المدارس من رياضة أطفال حتى خامسة ابتدائي 305 جنيه.

- أم الصف السادس الإبتدائي حتي الثالث الإعدادي تبلغ مصاريفه 205 جنيه.

- مصاريف الصف الأولي الثانوي العام تبلغ 520 جنيه

- ويدفع الطلاب من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام، مبلغ 505 جنيه

- الصف الأول الثاني الفني تبلغ مصاريفه الدراسية 220 جنيه

- وتبلغ مصروفات باقي صفوف الثاني الفني 205 جنيه

- أما أبناء العاملين بالتربية والتعليم، فإنهم يستفيدون بتخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

موعد استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

وبدأت وزارة التربية والتعليم فى تسليم أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وذللك لتسليمها للطلاب فى الصف الأول الثانوي، على أن يتم تسليمها بالكامل لجميع الطلاب نهاية أكتوبر الجاري كما يلتزم الطالب بسداد رسوم تأمين التابلت.

أوراق استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

وتشمل أوراق استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي مايلي :-

- يجب على الطالب إحضار صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- كما تتضمن أوراق استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر.

-وتشمل أوراق استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي إحضار إيصال تأمين التابلت.

- كما يلزم إحضار 2 صورة من إيصال تأمين التابلت.

- الخطوة الأخيرة لـ استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي هو إقرار تسليم التابلت.