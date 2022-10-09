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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير المالية ومحافظ بورسعيد يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فعاليات مناقشة رسالة دكتوراة "تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق"، بمقر كلية تجارة جامعة بورسعيد،  وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد وعدد من الأساتذة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد.

“تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق” رسالة دكتوراه يشهدها محافظ بورسعيد ووزير المالية

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى وزير المالية لحرصه على المشاركة في فعاليات تلك المناقشة البحثية المتميزة على أرض بورسعيد، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في جميع المراحل التعليمية، وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

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“تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق” رسالة دكتوراه يشهدها محافظ بورسعيد ووزير المالية

من جانبه، أشاد وزير المالية، بالبحث العلمي والذي يساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، كما أشاد بجامعة بورسعيد، ودورها العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

“تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق” رسالة دكتوراه يشهدها محافظ بورسعيد ووزير المالية
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