للتعريف بدورهم.. شحاتة: برامج تدريبية لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي

خلال لقائه خبير دولي

التقي حسن شحاتة وزير القوي العاملة اليوم الأحد بديوان عام الوزارة ؛ وفدا من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال اغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.

واكد الوزير في مستهل اللقاء، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ، في الأهداف المشتركة ،خاصة في مشروع" تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي جرى إطلاقه في مارس 2020.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يحتوى على مجموعة من المحاور والتي تتمثل في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية ،ودعم برنامج العمل الافضل ، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة التنمية.

وأوضح شحاتة أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع ، فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ،كما انها تساند العمل النقابي، كونه يمثل أحد أضلاع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال .

وقال إنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية ، مقترحا على المنظمة تبني برامج لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي قبل ترشحهم في العملية الانتخابية،من خلال إعداد دورات تدريبية لهم في القوانين ذات الصلة،وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال ، فضلا عن تعزيز دور النقابي في القيام بدوره كمحامي للعمال،وتوعيتم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة .

من جانبه اوضح جمال أغماني أن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت في المشروع، فضلا عن دوره في خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدا بالتطور الذي حدث خلال اجراء انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها 2022-2026 ، حيث تم تلافي عدد من الصعوبات والمشكلات التي كانت تواجه العملية الإنتخابية في الدورة السابقة 2018-2022.

وأشار الى أن المنظمة ستقوم بالاستجابة لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور لتدريب راغبي الإنضمام للعمل النقابي والنقابيين، لنشر التوعية بالدور الهام الذي تقوم به التنظيمات النقابية.

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