عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة الدوري الممتاز.. مباريات الأهلي والزمالك كاملة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

أقيمت اليوم الاحد قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 وأسفرت عن مواجهات صعبة للنادي الأهلي والزمالك أمام في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

 

جدول الأهلي في الدور الأول

الجولة الأولى: الإسماعيلي

الجولة الثانية: أسوان

الجولة الثالثة: الداخلية

الجولة الرابعة: الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: طلائع الجيش

الجولة السادسة: غزل المحلة

الجولة السابعة: فيوتشر

الجولة الثامنة: فاركو

الجولة التاسعة: سموحة

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الحادية عشر: بيراميدز

الجولة الثانية عشر: انبي

الجولة الثالثة عشر: المصري

الجولة الرابعة عشر: الزمالك

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي

الجولة السادسة عشر :حرس الحدود

الجولة السابعة عشر : المقاولون العرب

على طريقة كهربا .. لاعب آخر مهدد بالإيقاف والغياب عن الأهلي

خالد الغندور: فيتوريا أيد كلامي عن هالاند وحقي بيجي لحد عندي.. شاهد

‏ترتيب مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023/2022
 

1- سموحة
2- سيراميكا
3- بيراميدز
4- انبي
5- المصري
6- الجيش
7- البنك
8- الحرس
9- المقاولون
10- الاسماعيلي
11- أسوان
12- الداخلية
13- الاتحاد
14- الأهلي
15- المحلة
16- فيوتشر
17- فاركو

ويلتقى فريق الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ١١ فيما يواجه نادي الزمالك  نادي بيراميدز في الجولة الـ٣.

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك والأهلي في  الجولتين الـ 14 والـ 31 للمسابقة المحلية.

عودة الجماهير

وكشفت رابطة الأندية المُحترفة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري موسم 2022 – 2023، وذلك على هامش قرعة المسابقة المحلية المقامة حاليا.

وتقرر حضور 6000 مشجع في مباريات الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2022-2023، بواقع 3 آلاف مشجع لكل فريق.

أشارت رابطة الأندية إلى أن الدوري سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وسينتهي يوم 30 يونيو، وسوف يتم إقامة 4 جولات بحد أقصى أثناء مباريات كأس العالم 2022، من أجل إنهاء الدوري في 30 يونيو.

IMG-20221009-WA0412
IMG-20221009-WA0412
IMG-20221009-WA0413
IMG-20221009-WA0413
IMG-20221009-WA0409
IMG-20221009-WA0409
IMG-20221009-WA0410
IMG-20221009-WA0410
IMG-20221009-WA0411
IMG-20221009-WA0411
IMG-20221009-WA0405
IMG-20221009-WA0405
IMG-20221009-WA0407
IMG-20221009-WA0407
IMG-20221009-WA0406
IMG-20221009-WA0406
IMG-20221009-WA0404
IMG-20221009-WA0404
IMG-20221009-WA0403
IMG-20221009-WA0403
IMG-20221009-WA0408
IMG-20221009-WA0408
IMG-20221009-WA0398
IMG-20221009-WA0398
IMG-20221009-WA0399
IMG-20221009-WA0399
IMG-20221009-WA0400
IMG-20221009-WA0400
IMG-20221009-WA0393
IMG-20221009-WA0393
IMG-20221009-WA0390
IMG-20221009-WA0390
IMG-20221009-WA0392
IMG-20221009-WA0392
IMG-20221009-WA0388
IMG-20221009-WA0388
IMG-20221009-WA0383
IMG-20221009-WA0383
IMG-20221009-WA0389
IMG-20221009-WA0389
IMG-20221009-WA0396
IMG-20221009-WA0396
IMG-20221009-WA0378
IMG-20221009-WA0378
IMG-20221009-WA0376
IMG-20221009-WA0376
IMG-20221009-WA0371
IMG-20221009-WA0371
IMG-20221009-WA0373
IMG-20221009-WA0373
الدوري الأهلى الاسماعيلي طلائع الجيش الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. مدرب الأهلي يحفز أفشة.. أكرم توفيق يستعد لمباراة الإتحاد المنستيري.. ومحمد هنيدي يداعب متابعيه

قرعة الدوري الممتاز.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

مواجهات نارية .. جدول مباريات الأهلي بالدوري المصري الجديد

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

قطع إيد اللي يضرب ست.. تعليق أصغر نائبة بالبرلمان على عروس الإسماعيلية

مناورة وابتزاز .. كيف سيتعامل لبنان مع إسرائيل بعد تشغيل حقل كاريش؟

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 2022-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

بـ فستان أنيق.. رانيا منصور بإطلالة جذابة على البحر|شاهد

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ