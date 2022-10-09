قرعة الدوري الممتاز.. مباريات الأهلي والزمالك كاملة

أقيمت اليوم الاحد قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 وأسفرت عن مواجهات صعبة للنادي الأهلي والزمالك أمام في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

جدول الأهلي في الدور الأول

الجولة الأولى: الإسماعيلي

الجولة الثانية: أسوان

الجولة الثالثة: الداخلية

الجولة الرابعة: الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: طلائع الجيش

الجولة السادسة: غزل المحلة

الجولة السابعة: فيوتشر

الجولة الثامنة: فاركو

الجولة التاسعة: سموحة

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الحادية عشر: بيراميدز

الجولة الثانية عشر: انبي

الجولة الثالثة عشر: المصري

الجولة الرابعة عشر: الزمالك

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي

الجولة السادسة عشر :حرس الحدود

الجولة السابعة عشر : المقاولون العرب

‏ترتيب مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023/2022



1- سموحة

2- سيراميكا

3- بيراميدز

4- انبي

5- المصري

6- الجيش

7- البنك

8- الحرس

9- المقاولون

10- الاسماعيلي

11- أسوان

12- الداخلية

13- الاتحاد

14- الأهلي

15- المحلة

16- فيوتشر

17- فاركو

ويلتقى فريق الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ١١ فيما يواجه نادي الزمالك نادي بيراميدز في الجولة الـ٣.

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك والأهلي في الجولتين الـ 14 والـ 31 للمسابقة المحلية.

عودة الجماهير

وكشفت رابطة الأندية المُحترفة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري موسم 2022 – 2023، وذلك على هامش قرعة المسابقة المحلية المقامة حاليا.

وتقرر حضور 6000 مشجع في مباريات الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2022-2023، بواقع 3 آلاف مشجع لكل فريق.

أشارت رابطة الأندية إلى أن الدوري سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وسينتهي يوم 30 يونيو، وسوف يتم إقامة 4 جولات بحد أقصى أثناء مباريات كأس العالم 2022، من أجل إنهاء الدوري في 30 يونيو.

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