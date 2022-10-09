تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: شادي حسين.

مقاعد البدلاء:.

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.