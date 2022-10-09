عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمات بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مجلس مدينة بورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل داخل مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك بحضور رئيسها، اللواء محمد عامر.

والتقى محافظ بورسعيد، العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الديوان، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وزير المالية ومحافظ بورسعيد يشهدان مناقشة رسالة دكتوراة بكلية تجارة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة التركية DARMIK

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن، وسرعة تقديم الخدمات.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى المتطور لنظم التشغيل، وتقديم الخدمات بالمركز، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل.

كما أشاد بجهود حي بورفؤاد في التعامل مع كل الملفات التي تهم المواطن البورفؤادي، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد، لافتا إلى أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة تنموية كبرى؛ تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

بورسعيد محافظ بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-1 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ترشيحاتنا

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ