محافظ بورسعيد يشدد على تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمات بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل داخل مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك بحضور رئيسها، اللواء محمد عامر.

والتقى محافظ بورسعيد، العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الديوان، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن، وسرعة تقديم الخدمات.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى المتطور لنظم التشغيل، وتقديم الخدمات بالمركز، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل.

كما أشاد بجهود حي بورفؤاد في التعامل مع كل الملفات التي تهم المواطن البورفؤادي، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد، لافتا إلى أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة تنموية كبرى؛ تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد مؤخرا.