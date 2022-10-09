وكيل تعليم بورسعيد توجه بصقل وتنمية مواهب الطلاب

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطالبين فارس محمد مناع المقيد بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات وأحمد حسن سالم المقيد بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة سماح قنديل الابتدائية

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمكتب وكيل تعليم بورسعيد بديوان المديرية.

عرض الطالبان ابتكاراتهما أمام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد وهي عبارة عن مشروع محاكاة لسيارة عسكرية متحركة ومشروع آخر لعروسة المولد متحركة، وكليهما يتم التحكم فيهما عن طريق ربطهما بتطبيق على الهاتف المحمول عن طريق خلية البلوتوث.

وأثنت وكيل الوزارة على ما قدمه الطالبان من أعمال متميزة موجهة بصقل وتنمية مواهب الطلاب الموهوبين والمبتكرين في شتى المجالات بجميع مدارس المحافظة تحت إشراف الإدارات المعنية وعلى أسس وأساليب علمية متمنية التوفيق للجميع.