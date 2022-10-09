أحمد مجدي: شخصيتي في وعد إبليس موجودة بالتاريخ وتلعب على الوجهين| خاص

قال الفنان أحمد مجدي إنه سعيد بالمشاركة في وعد إبليس الذي يقدم خلاله شخصية مختلفة عليه تماما، منحته مساحة كبيرة من التمثيل وتقديم دور ذات وجهين.

وأوضح أحمد مجدي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه أمر جيد أن يقدم الممثل شخصيات من هذا النوع الجديد، مشيرا إلى أن "سامي" في وعد إبليس موجود في قصص التاريخ القديمة، وهو نص إنسان ونص شيطان.

واستطرد أحمد مجدي في تصريحات:" شخصية سامي لها وجهين نهاري وآخر مظلم ويحدث قلق في الأحداث"، مشيرا إلى أن اللعب على الوجهين كان أبرز الاختلافات في هذا الدور.

وأشار أحمد مجدي إلى أنه لا يغير في تفاصيل الشخصية المكتوبة على الورق بنفسه، ولكنها ليس قرآن يقدم كما هو، فبلمسات المخرج ومدير التصوير وتفاصيل الماكياج والملابس تتطور بشكل طبيعي وتصبح أفضل وهو ما حدث في وعد إبليس.

تفاصيل مسلسل وعد إبليس

تدور أحداث المسلسل حول إبراھیم الذي یقوم بدوره عمرو یوسف، وھو مھندس شاب تصاب زوجته زینة التي تؤدي دورھا عائشة بن أحمد، بمرض خطیر ولا یجد إبراھیم وسیلة لإنقاذھا إلا من خلال بیع روحھ لإبلیس. یقدم النجم أحمد مجدي شخصیة سامي، وھو شاب لطیف وھادئ یعمل مدرسا للموسیقى في نفس المدرسة التي تعمل بھا زینة زوجة إبراھیم.

المسلسل من بطولة النجم عمرو یوسف، إلى جانب عدد كبیر من النجوم من بینھم فتحي عبد الوھاب، السعودي یعقوب الفرحان، الأمریكیة بولا باتن، والتونسیة عائشة بن أحمد، والمسلسل من تألیف توني جوردان الفائز بجائزتي بافتا، وإیمي، ومن إخراج كولن تیج الحائز على جائزة إیمي، وسبق لھ الترشح لجائزة البافتا.