في لحظة لعب.. طفل يفقد حياته والجاني لعبة الثور

تحولت لعبة الثور إلى مسرح جريمة تسيل فيه الدماء، حيث لقي صبي في إسبانيا مصرعه بعد أن فلتت أيدي الطفل من فوق لعبة الثور المتحرك بقوة وسقط على الأرض.

قُتل الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات عندما أصيب بسكتة قلبية بعد سقوطه من فوق لعبة الثور، وكان المستجيبون الطبيون قريبون من الطفل لكنهم لم يتمكنوا بشكل مأساوي من إنقاذه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقع الحادث في لوبوسيلو بالقرب من مورسيا في جنوب شرق إسبانيا، وتأكيدًا على وفاة الطفل، قال المتحدث باسم مركز تنسيق خدمات الطوارئ الإقليمي الذي تديره الحكومة: "لم يتمكن المستجيبون الصحيون في حالات الطوارئ من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات أصيب بالسكتة القلبية بعد سقوطه من لعبة ثور ميكانيكي في قرية مورسيان في لوبوسيلو ".

مع حلول صباح اليوم التالي لم تتضح بعد تفاصيل وفاة الصبي، فيمان كانت السلطات المحلية تحقق في الحاد.

ولكن وفقًا للمنفذ الإسباني La Opinion de Murcia ، أوضح شاهد أن الصبي لم يكن قادرًا على الصمود جيدًا وسقط على الأرض.