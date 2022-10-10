عبد الواحد:صفقة الأهلي الجديدة لها مستقبل كبير.. وأتوقع نجاح الإسماعيلي مع جاريدو

يرى محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة ونجم الزمالك الأسبق، أن أحمد زعلوك لاعب الأهلي الجديد القادم من وادي دجلة له مستقبل كبيرة في كرة القدم.

وتابع عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وزعلوك لاعبين رائعين ويحتاجون للخروج إعارة لاكتساب خبرات اللعب في الدوري المصري.



وأكمل نجم الزمالك السابق،أرى أن زعلوك مهاجم مميز جدًا وسنسمع عنه حاجة كبيرة خلال الموسمين الثلاثة القادمين.



واختتم، أتوقع ظهور الإسماعيلي بشكل رائع مع الصفقات الجديدة وجاريدو مدرب مميز.