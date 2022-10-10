الأهلي جيد والزمالك متواضع.. شبانة يُقيم أداء الرباعي الإفريقي في إفريقيا... فيديو

قيم الإعلامي محمد شبانة، أداء كل من الأهلي أمام الاتحاد المنستيري والزمالك أمام فلامبو البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،أداء الزمالك متواضع والأهلي جيد وبيراميدز متوسط وفيوتشر ممتاز، هذه هي التقديرات التي يمكن أن نقيم بها الأندية التي شاركت في إفريقيا بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرلية.



وأضاف شبانة، الأهلي رغم النتيجة الإيجابية لكنه عودنا على رفع سقف طموحاته لذلك لو كان جيد وانتصر خارج الأرض نرغب في أن يكون ممتاز، كولر فاجئنا بأداء الفريق لأنه كان واثق من نفسه، وطور الفريق على المستوى البدني.



وأكمل شبانة، مدرب الاتحاد المستيري كان مرعوب من الأهلي ودافع بـ6 لاعبين أمام الأهلي، كنا نعلم أن الأهلي سيفوز على الاتحاد المنستيري.



وأتم شبانة، الزمالك واجه فلامبو بحالة من الاستهتار خلال المباراة ولم أرى الانضباط الذي حدث في الموسم الماضي، بيراميدز وفيوتشر حققا المطلوب.