بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

اعتادت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام دائما أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.



وأثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل باطلالة جريئة ومثيرة مرتدية جمبسوت باللون الاصفر الفاقع بدون بطانة اتسمبستايل السلاسل المكشوفة .





لذا نعرض لكم فى هذا التقرير اطلالاتها المثيرة.





وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".



وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميعالتطبيقات"





فيلم أشباح أوروبا

تصدر فيلم أشباح اوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق 271.259 جنيها فى أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد منضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

771E4AD2-3266-4247-B847-E60296D52981

5F2EE81A-A776-4DB5-AEE2-3D4F0620878E

DF16B27E-87CE-43C8-9151-8E2EFC45D1F5

FF717ECB-5852-460C-92EF-24DFE2BB8282

0992829C-B07D-493B-99C0-613F74111DF3

48F4E2DD-FA3C-499F-8A05-A9FF954FC3C2