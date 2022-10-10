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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

صدى البلد

اعتادت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام دائما  أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.


 وأثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل باطلالة جريئة ومثيرة مرتدية جمبسوت باللون الاصفر الفاقع بدون بطانة اتسمبستايل السلاسل المكشوفة .


 

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير اطلالاتها المثيرة.


 

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".


وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميعالتطبيقات"


 

فيلم أشباح أوروبا 

تصدر فيلم أشباح اوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق 271.259 جنيها فى أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد منضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

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