عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلان عن الهوية.. المغاوري: عقد المؤتمر الأول لمجموعة السلام العربي الخميس المقبل

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

صرح النائب عاطف المغاوري عضو مجموعة السلام العربي المسجلة لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تضم حوالي 50 شخصية عربية سياسية واقتصادية وأكاديمية وفكرية، والتي تسعى إلى دعم الجهود من أجل إحلال السلام في بلادنا العربية وبالذات في الأقطار التي ابتليت بكوارث الحرب والانقسام الأهلي، بأن المجموعة سوف تعقد مؤتمرها الاول وذلك في مقر جامعة الدول العربية يومي الخميس، والجمعة، ١٣،١٤ اكتوبر٢٠٢٢.

 

ونوه المغاوري، إلى أن الجلسة الأولى ستعقد  الساعة١١ظهر الخميس، والتي يتحدث في افتتاحها الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، ويشارك في أعمال الافتتاح سفراء ومندوبي الدول العربية لدى الجامعة.

 

ويترأس المجموعة معالى الرئيس على ناصر محمد، ومنسقها العام معالى الوزير المهندس سمير حباشنة.

 

ومن الأعضاء يشارك حضوريا حسب الأقطار العربية على النحو التالي:
اليمن:(علي ناصر محمد، حسين الفضلى، محمد البحاح، على حميد، د.علي عبدالكريم، د.أبو بكر القربي، د.أحمد العيس)

الأردن: (د.عبدالله عويدات، م.سمير حباشنة)

فلسطين:(عباس زكى،محمدبركة،د.اكرم عبداللطيف،د.عمر الغول)ج م ع(محمد العرابى،احمد المسلمانى،عاطف المغاورى)

العراق: (د،عبدالحسين شعبان، د.شيزدارالنجار)موريتانيا(د.مكفولة بنت اكاط)

عمان:(السيد سيف المسكرى ) 

ليبيا: (د.احمدعتيقة ،د،فريدةعلاقى) تونس:(د،خالدشوكت) المغرب:(السيد محمد نبيل بنعبد الله)

سوريا:(الشيخ قصى اللويس،د.جورج جبور)

الامارات:(د،يوسف الحسن)

السودان(د.مالك المهدى،مريم الصادق)

المهجر(د،صفاء الحمايدة)

 

وسوف يتم فى الاجتماع إقرار النظام الداخلى للمجموعة،والاعلان عن هوية المجموعة واهدافها ووسائلها من خلال وثيقة (من نحن )التى سوف يتم الإعلان عنها من داخل الجامعة وبمباركة السيد الامين العام،والتى سبق التشاور حولها بين اعضاء المجموعة من خلال العديد من اللقاءات التى عقدت بالزووم بين الاعضاء فى الاقطار العربية المختلفة.

 

وسوف يعد هذا الانعقاد بمثابةرسالة اعلان وتعريف المجموعة للرأي العام العربى حيث سيعقد مؤتمر صحفى فى الختام يوم الجمعة١٤اكتوبر٢٠٢٢فى ختام اعمال المجموعة بالقاهرة

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية مملكة الاردن محمد العرابي عاطف المغاوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

فينجادا: تجربة العمل باتحاد الكرة لم تكن سهلة.. ودعمت استقدام كيروش للمنتخب.. فيديو

جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

في لحظة لعب.. طفل يفقد حياته والجاني لعبة الثور

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

حرض مراتي على الطلاق واتجوزها عرفي... نهاية مأساوية لطالب في الإسكندرية

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ