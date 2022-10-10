إعلان عن الهوية.. المغاوري: عقد المؤتمر الأول لمجموعة السلام العربي الخميس المقبل

صرح النائب عاطف المغاوري عضو مجموعة السلام العربي المسجلة لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تضم حوالي 50 شخصية عربية سياسية واقتصادية وأكاديمية وفكرية، والتي تسعى إلى دعم الجهود من أجل إحلال السلام في بلادنا العربية وبالذات في الأقطار التي ابتليت بكوارث الحرب والانقسام الأهلي، بأن المجموعة سوف تعقد مؤتمرها الاول وذلك في مقر جامعة الدول العربية يومي الخميس، والجمعة، ١٣،١٤ اكتوبر٢٠٢٢.

ونوه المغاوري، إلى أن الجلسة الأولى ستعقد الساعة١١ظهر الخميس، والتي يتحدث في افتتاحها الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، ويشارك في أعمال الافتتاح سفراء ومندوبي الدول العربية لدى الجامعة.

ويترأس المجموعة معالى الرئيس على ناصر محمد، ومنسقها العام معالى الوزير المهندس سمير حباشنة.

ومن الأعضاء يشارك حضوريا حسب الأقطار العربية على النحو التالي:

اليمن:(علي ناصر محمد، حسين الفضلى، محمد البحاح، على حميد، د.علي عبدالكريم، د.أبو بكر القربي، د.أحمد العيس)

الأردن: (د.عبدالله عويدات، م.سمير حباشنة)

فلسطين:(عباس زكى،محمدبركة،د.اكرم عبداللطيف،د.عمر الغول)ج م ع(محمد العرابى،احمد المسلمانى،عاطف المغاورى)

العراق: (د،عبدالحسين شعبان، د.شيزدارالنجار)موريتانيا(د.مكفولة بنت اكاط)

عمان:(السيد سيف المسكرى )

ليبيا: (د.احمدعتيقة ،د،فريدةعلاقى) تونس:(د،خالدشوكت) المغرب:(السيد محمد نبيل بنعبد الله)

سوريا:(الشيخ قصى اللويس،د.جورج جبور)

الامارات:(د،يوسف الحسن)

السودان(د.مالك المهدى،مريم الصادق)

المهجر(د،صفاء الحمايدة)

وسوف يتم فى الاجتماع إقرار النظام الداخلى للمجموعة،والاعلان عن هوية المجموعة واهدافها ووسائلها من خلال وثيقة (من نحن )التى سوف يتم الإعلان عنها من داخل الجامعة وبمباركة السيد الامين العام،والتى سبق التشاور حولها بين اعضاء المجموعة من خلال العديد من اللقاءات التى عقدت بالزووم بين الاعضاء فى الاقطار العربية المختلفة.

وسوف يعد هذا الانعقاد بمثابةرسالة اعلان وتعريف المجموعة للرأي العام العربى حيث سيعقد مؤتمر صحفى فى الختام يوم الجمعة١٤اكتوبر٢٠٢٢فى ختام اعمال المجموعة بالقاهرة