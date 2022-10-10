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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد السكندري يعلق على قرعة الدوري الممتاز.. فيديو

صدى البلد

كشف محمد عمر، نجم ومدرب الاتحاد السكندري السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق السكندري، أن خطة الاتحاد للموسم الجديد بدأت من لحظة انتهاء الموسم الماضي، وذلك لتدارك سلبيات الموسم وعدم تكرار نفس الأخطاء لعدم الوقوع في نفس مأزق صراع الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

وقال عمر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "أنهينا التعاقدات التي يحتاجها الاتحاد في 15 يوم فقط، والأمور مستقرة داخل النادي ومرحلة الإعداد والتحضير تمت على أكمل وجه".

صفقات الاتحاد.. 

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وأضاف المدير الرياضي للاتحاد: "راض عن الصفقات بنسبة 100%، والقرعة أوقعتنا في مواجهة قوية مع أسوان، ومن وجهة نظري أن المعيار ليس اسم المنافس ولكن في طريقة الاستعداد للموسم الجديد".

وأتم عمر تصريحاته: "في اعتقادي أن القرعة خدمتنا لأن مبارياتنا الأولى تسير بشكل تدريجي، ونرغب في مركز متقدم بالدوري والمنافسة على أحد بطولتي الكأس وكأس الرابطة، وإنهاء الدوري بأداء ومستوى يليق بالنادي".

 

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