إمام عاشور يوجه رسالة لـ متابعيه .. شاهد

وجه إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك ، رسالة لـ متابعيه ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق امام عاشور “ اسمح لنفسك بالاستمتاع بكل لحظة في حياتك ”.

و حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي فلامبو البوروندى بهدف وحيد، فى اللقاء الذى جمعهما علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب دور الـ32 ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 42 عن طريق حسام عبدالمجيد من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

وبدأت نقلات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب للسيطرة على الكرة مع بداية المباراة.

وجاءت هجمة للزمالك بعد تمريرة من فتوح واستلام من الوردي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب تسلل فى الدقيقة 13.

وفى الدقيقة 14، جاءت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من فتوح قابلها نداي برأسية من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى.

وأهدر الزمالك هدفا مؤكدا بعد عرضية من زيزو وإبعاد من الدفاع وصلت لفتوح سددها قوية لتصطدم بالدفاع ومتابعة وتسديدة من نداي داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الدفاع وابعاد للكرة لركينة فى الدقيقة 37 .

وطالب سيف الدين الجزيري الحكم بركلة جزاء بعد السقوط داخل المنطقة فى الدقيقة 48 .

ودفع فيريرا بـ سيد نيمار فى الدقيقة 58 بدلا من زكريا الوردى .