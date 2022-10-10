الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، خلال حفل تخرج طلاب جدد من أكاديمية الشرطة، حيث يتم استعراض نماذج من التدريبات البدنية الأساسية لطلبة الكلية.



وفي سياق متصل، قدم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل فى خريطة جمهورية مصر العربية يتوسطها نهر النيل العظيم، وشعار وزارة الداخلية الذى يعبر عن الأمن والسلام.

رحب اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والحضور بتخرج دفعة جديدة من جنود كلية الشرطة.

وأكد أن جميع الطلاب فى حالة فرح لحظة التخرج، والجميع يتذكر أيام الطفولة عندما كانوا يحلمون بأن يصبحوا ضباطا بكلية الشرطة.

وأضاف رئيس اكاديمية الشرطة، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية تسير فى استراتيجية جادة محددة الأهداف، وهى مواكبة التقدم فى جميع المجالات، وتم تطوير الكثير من الميادين التدريبية.