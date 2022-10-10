عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للصحة النفسية| إستشاري يقدم نصائح ضرورية للإستمتاع بـ الحياة

اليوم العالمي للصحة
اليوم العالمي للصحة النفسية

يحتفل العالم 10 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك بهدف الإستمتاع بالحياة و التخلص من الضغوطات التي تواجه العديد و تؤثر على حياتهم بالسلب.

txt

ما حقيقة انتشار حالات شلل الأطفال في مصر؟.. طيب يجيب

txt

بعد مشاركتها في أغنية مونديال 2022.. فستان بلقيس فتحي يثير الجدل| سعر خرافي

وفي هذا السياق قال دكتور محمد هاني، استشاري صحة نفسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"  في اليوم العالمي للصحة النفسية ..كلمة واحدة مفيش حاجة مستاهلة كل حاجة بتعدي اسعد نفسك بنفسك."

تابع محمد هاني:"  بلاش تربط سعادتك بشخص الشخص ده ممكن يتغير فجأة الحياة محتاجة الأنسان القوي الشخص الضعيف بيتوة في الدنيا استمتعوا بحياتكم علي قد ما تقدروا حتي لو كانت التفاصيل صغيرة استغلوا اللحظة الحلوة بلاش تطولوا في الزعل الزعل نهايتة وحشة صحتكم بالدنيا."

 

 

اليوم العالمي للصحة النفسية إستشارى صحة نفسية أمراض الصحة النفسية تعزيز الصحة النفسية اطباء الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

موضوعات متعلقة

ما حقيقة انتشار حالات شلل الأطفال في مصر؟.. طيب يجيب

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد

تاتو وملابس ملفتة.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نشرة المرأة والصحة.. نوع من حلاوة المولد يهدد صحتك.. فستان أثار الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

في عيد ميلادها... إطلالات تبرز جمال روبي| شاهد

بعد مشاركتها في أغنية مونديال 2022.. فستان بلقيس فتحي يثير الجدل| سعر خرافي

ترشيحاتنا

بعد الهجوم الروسي.. أوكرانيا تعلن وقف تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

تذيب الجلد.. بوتين يستعد لتصعيد الحرب واستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

عيار 21 يسجل1080 جنيها.. الذهب يرتفع 7 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

للتحول الكهربائى.. أمريكا تطبق برنامج "الحافز النقدي مقابل السيارات القديمة"

في اليوم العالمي للصحة النفسية| إستشاري يقدم نصائح ضرورية للإستمتاع بـ الحياة

تصفيات إفريقيا.. منتخب مصر الأولمبي يدرس ضم ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء تصالحهما.. شاهد| 10 صور جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طالبة أبو رواش ماتت فجأة.. أعراض وأسباب صادمة لـ هبوط الدورة الدموية

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

فيديو

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ