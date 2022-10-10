في اليوم العالمي للصحة النفسية| إستشاري يقدم نصائح ضرورية للإستمتاع بـ الحياة

يحتفل العالم 10 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك بهدف الإستمتاع بالحياة و التخلص من الضغوطات التي تواجه العديد و تؤثر على حياتهم بالسلب.

وفي هذا السياق قال دكتور محمد هاني، استشاري صحة نفسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" في اليوم العالمي للصحة النفسية ..كلمة واحدة مفيش حاجة مستاهلة كل حاجة بتعدي اسعد نفسك بنفسك."

تابع محمد هاني:" بلاش تربط سعادتك بشخص الشخص ده ممكن يتغير فجأة الحياة محتاجة الأنسان القوي الشخص الضعيف بيتوة في الدنيا استمتعوا بحياتكم علي قد ما تقدروا حتي لو كانت التفاصيل صغيرة استغلوا اللحظة الحلوة بلاش تطولوا في الزعل الزعل نهايتة وحشة صحتكم بالدنيا."