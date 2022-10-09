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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما حقيقة انتشار حالات شلل الأطفال في مصر؟.. طيب يجيب

شلل الأطفال
شلل الأطفال

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء حول ظهور حالات شلل الأطفال  بين الأطفال في بعض الدول الأجنبية و دولة عربية، و البعض يقول أن هناك حالات شلل أطفال في مصر .
 

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حقيقة أنتشار حالات شلل الأطفال في مصر

 

وعلق الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، أستاذ الأمراض الباطنية  والصدرية، على أنباء ظهور حالات شلل الأطفال في مصر قائلا:"ورد إلينا من أكثر من متابع  تسجيل صوتي مجهول المصدر يدعي إنتشار حالات شلل الأطفال في مصر و تم تداول هذا التسجيل الصوتى عبر تطبيق واتس آب.

كتب محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك:"نؤكد أن جميع الأخبار المتداولة عن وجود حالات شلل أطفال بمصر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة."
 

تابع:"ربما تم نشر هذه الأخبار الكاذبة لتشجيع الجميع على التطعيم ضد شلل الأطفال في الحملات القريبة ولكن المؤكد أنها شائعات لاأساس لها من الصحة."

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