ما حقيقة انتشار حالات شلل الأطفال في مصر؟.. طيب يجيب

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء حول ظهور حالات شلل الأطفال بين الأطفال في بعض الدول الأجنبية و دولة عربية، و البعض يقول أن هناك حالات شلل أطفال في مصر .



حقيقة أنتشار حالات شلل الأطفال في مصر

وعلق الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، أستاذ الأمراض الباطنية والصدرية، على أنباء ظهور حالات شلل الأطفال في مصر قائلا:"ورد إلينا من أكثر من متابع تسجيل صوتي مجهول المصدر يدعي إنتشار حالات شلل الأطفال في مصر و تم تداول هذا التسجيل الصوتى عبر تطبيق واتس آب.

كتب محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك:"نؤكد أن جميع الأخبار المتداولة عن وجود حالات شلل أطفال بمصر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة."



تابع:"ربما تم نشر هذه الأخبار الكاذبة لتشجيع الجميع على التطعيم ضد شلل الأطفال في الحملات القريبة ولكن المؤكد أنها شائعات لاأساس لها من الصحة."