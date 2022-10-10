التموين تفتتح فرع جديد لـ هايبر بالتجمع الخامس باستثمارات 190 مليون جنيه

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديد "بالتجمع الخامس " لإحدى سلسلة سوبر ماركت "الفار " بمساحة تتجاوز 6700 متر مربع للفرع باستثمارات تقدر بما يقرب 190 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة .

ويعد هذا الفرع الثالث للشركة في القاهرة ، وحضر الافتتاح كل من محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ، ومحمد عوف صاحب شركة أبو عوف ، والمهندس محمد أمين الدخميسي رئيس مجلس إدارة شركة ارابيلا للتنمية السياحية والعمرانية المالكة لمشروع ارابيلا بلازا ، وباسم الفار رئيس مجلس إدارة شركة الفار التجارية المالكة لسلسلة " محمود الفار " وشريف الفار مدير عام سلسلة "محمود الفار" وعمرو الفار مدير عام المشتريات والاستيراد، وأمجد باسم الفار مدير عام التطوير ومحمود شريف الفار مدير التسويق ،والمهندس هشام الشمارقه نائب رئيس مجلس إدارة شركه ارابيلا للتنميه السياحيه و العمرانية المالكه لمشروع ارابيلا بلازا.



يأتي افتتاح الفرع في إطار تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية ، ويتضمن هذا المنفذ حوالى 40 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم المجمدة كما يقوم الفرع بعمل تخفيضات اضافية بمناسبة الافتتاح.

وتفقد “عشماوى”، الفرع حيث يتضمن كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية، كذلك منتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة ، ويتضمن كافة السلع الأساسية مطالبا باستمرار طرح العروض لتشجيع المستهلك على التسوق وأيضا اتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن كما يتضمن فرع الهايبر قسم خاص للخضر والفاكهة السائبة والمغلفة .

وأكد عشماوي، أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ، أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من ١٨ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٥٠ مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى ٢٥ مشروع وبما يغطي أكثر من ٦٠٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن ، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

من جانبه ، وجه باسم الفار رئيس مجلس إدارة شركة الفار التجارية الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية على دعمها للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر وأنه من المقرر افتتاح فرع آخر بالقاهرة الكبرى خلال هذا العام أيضا.

وقال باسم الفار ، إن الفرع تم تصميمه على أحدث المواصفات الأوروبية ، للإستمتاع بعملية التسوق ، كما تم تزويده بأساليب إضاءة مختلفة تتيح الراحة والآمان فى التسوق ، وبه نظام تكييف يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط حيث يقوم بفلترة الهواء وإزالة الميكروبات والجراثيم بالإضافة إلى الأسعار المتميزة والتشكيل السلعي المتميز، بحيث يلائم جميع الفئات الاستهلاكية ، كما أنه مزود بمداخل خاصة لأصحاب الهمم ، وقد قام الفرع بتقديم خصومات أثناء الافتتاح إلى جانب توفير الفرع للعديد من الأصناف التي قد تصل حوالى 40 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية كما تم عمل تخفيضات بمناسة الافتتاح من 10 الى 30% .