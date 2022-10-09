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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التموين: ملف الأمن الغذائي حصل على قدر كبير من اهتمام القيادة

عبد المنعم خليل
عبد المنعم خليل

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ ملف الأمن الغذائي نال قدرا كبيرا من الاعتمادات المالية على الفترات الماضية في ظل الظروف التي يمر بها العامل، حيث إن القيادة السياسية حريصة على ضخ السلع وتقديم الدعم المادي لتأمين المخزون الاستراتيجي.

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وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة  برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc: "أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من السكر نتيجة التعاقدات الزراعية والتعاقد على البنجر وقصب السكر، ولدينا احتياطي استراتيجي يزيد عن 4 شهور".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "بالنسبة للأرز، فإن لدينا مخزون استراتيجي يزيد عن 3 شهور، وتم اتخاذ إجراءات احترازية لتسعير الأرز الأبيض على مستوى الجمهورية".

 

وأشار، إلى انه كان هناك تفاوت كبير في أسعار الأرز، فكان من حق الدولة تسعير الأرز أو أي سلعة استراتيجية لمدة 3 شهور، وبالفعل تم تسعير الأرز "السائب" بـ12 جنيه، والأرز المعبأ بـ15 جنيه بحد أقصى، وبحسب الدرجة.
 

التموين الامن الغذائي المهندس عبدالمنعم خليل وزارة التموين ملف الأمن الغذائي القيادة السياسية

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