عمرو السيسي يتواجد في الزمالك اليوم لتوقيع عقود الانتقال للقلعة البيضاء

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن توجه عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش إلى مقر النادي الأبيض اليوم خلال الساعات المقبلة من أجل حسم صفقة انتقاله للفريق.

وأضاف المصدر أن الزمالك توصل لاتفاق مع إدارة نادي طلائع الجيش لضم اللاعب في الفترة الحالية، كما سبق وأنهى اللاعب الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق.

وأكد المصدر أنه من المنتظر أن يتسلم الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب اليوم ليتم قيده في قائمة الفريق المحلية.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع الفريق شوطا نحو التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له يوم الجمعة المقبل.