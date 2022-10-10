بـ الفوشيا .. مي عمر تحتفل بـ عيد ميلادها عل طريقتها

احتفلت الفنانة مي عمر، بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت مي عمر صورة جديدة بإطلالة جذابة مرتدية بدلة باللون الفوشيا وعلقت قائلة : Birthday girl .

وكانت مي عمر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” من بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.