من الجوانتي للحذاء.. سعر صادم لإطلالة مي عمر | شاهد

نشرت الفنانة مي عمر، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي خلال الفيديو، مرتدية جوربا طويلا باللون الفوشيا مع قميص بسيط وأنيق باللون الفوشيا أيضا.

وأكملت مي عمر ظهورها بجوانتي مميز مع حذاء بكعب عال باللون الفوشيا، وحقيبة يد مميزة.

وبلغ سعر إطلالة مي عمر من ماركة فالنتينو الآتي..

بلغ سعر جورب مي عمر، 120 جنيها استرلينيا أي ما يعادل بالمصري 2614 جنيها مصريا.

وبلغ سعر جوانتي مي عمر، 490 جنيها استرلينيا أي ما يعادل بالمصري 10.667 جنيها مصريا.

كما بلغ سعر القميص 2.100 جنيه استرليني أي ما يعادل بالمصري 45.759 جنيها مصريا.

وكان سعر حقيبة مي عمر، 2290 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 49.900 جنيه مصري .

وبلغ سعر حذاء مي عمر ، 870 جنيها استرلينيا أي ما يعادل بالمصري 18.957 جنيها مصريا.

وإليكم صور إطلالة مي عمر..

https://www.instagram.com/reel/CjaVIYQKy2K/?igshid=NDRkN2NkYzU=