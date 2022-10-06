مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بمايوه أو توب باللون الأسود والأبيض ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه بنطالا واسعا باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

واختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعية التي تكشف جمالها.

وإليكم صور هنا الزاهد