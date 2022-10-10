القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

كشف عماد نجل الراحل أنيس عبيد عن العديد من الأسرار الخاصة بوالده رائد طباعة الترجمة في مصر.

وقال عماد أنيس عبيد في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد ان والده الراحل كان يقوم باختيار العاملين معه بشكل دقيق للغاية ، خاصة وانه كان لا يقبل الخطأ .

وأضاف عماد أنيس عبيد أن والده كان يجيد اللغة العربية مع إجادته لقراءة القرآن الكريم ، ولا يقبل الخطأ في النحو.

وعن حياته الأسرية يقول عماد انيس عبيد : علي الرغم من انشغاله الدائم بالعمل ، الا انه كان دائم التواجد معنا والعناية بأسرته ، فقد كان يقوم بواجباته الأسرية كما يحب.

وكان قد كشف عماد أنيس عبيد، نجل رائد الترجمة السينمائية أنيس عبيد، العديد من التفاصيل والذكريات حول رحلة والده في هذا المجال.

وقال عماد أنيس عبيد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن بداية رحلة والده مع ترجمة الأعمال السينمائية كانت في الثلاثينيات من هذا القرن، حين سافر إلى فرنسا لعمل الماجستير في الهندسة، وبالصدفة وجد إعلانا عن دورة تدريبية لطبع الترجمة على الأعمال السينمائية، وبدأ دراستها، حيث كانت السينما آنذاك قد بدأت منذ 30 عاما فقط، واستهواه الأمر بشكل كبير.

وأضاف أن والده نجح في اختراع الماكينة التي تتم الترجمة عليها بنفسه، وحصل على براءة اختراع، وظل طيلة حياته يقوم بتطويرها.

وتابع عماد أنيس عبيد، في تصريحات مصورة لموقع “صدى البلد”: “والدي ترك مجال الهندسة وركز في طباعة الترجمة على الأعمال السينمائية، خاصة أنها لم تكن موجودة في مصر والعالم العربي آنذاك، فقد كان رائدا لهذا المجال في مصر، وقد أفاده بعد ذلك قرار الرقابة المصرية بعدم عرض الأفلام السينمائية في مصر إلا لو كان يصاحبها ترجمة على الشريط السينمائي.