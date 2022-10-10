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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الثالثة.. إزالة 13 حالة تعدٍ بكفر سعد على مساحة 3494م٢

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتى تستمر حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجارى.

ولفتت الى إزالة ١٣ حالة تعدى تابعين لولاية الإصلاح الزراعى و جسور النيل على مساحة ٣٤٩٤ م٢ بمركز كفر سعد فى بداية أعمال تلك المرحلة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على تحقيق أهداف تلك الموجة لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما شددت على الوحدات المحلية والجهات المعنية بعدم السماح بإعادة المخالفات على الأراضى المستردة وإزالة اى تعديات جديدة فى المهد.

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