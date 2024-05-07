بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فى أول أيام تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

وجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام عمل لجان التصالح ووضع لافتات إرشادية للمواطنين بالمستندات المطلوبة ، مؤكدة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين والعمل على تذليل العقبات أمامهم لاستيفاء الأوراق المطلوبة والرد على استفساراتهم.

وناشدت " المحافظ " المواطنين بتقديم طلبات التصالح بعد فتح باب التقديم ، حيث أن المراكز التكنولوجية تعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.