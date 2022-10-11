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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الدقهلية ..أهالي قرية الشبول يستغيثون: المياه منقطعة منذ عدة أشهر.. صور

سيارات مياه الشرب
سيارات مياه الشرب بقرية الشبول

شكا سكان عزبة التل فى قرية الشبول بجوار مدافن الشبول التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية، من استمرار انقطاع المياه يوميا إذ يعاني سكان هذه المنطقة من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب استمرار انقطاع المياه منذ عدة أشهر.

يقول جمال عيد فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى عمارات المثلث بجانب عمارات النقابات بمصطفى النحاس فى مدينة نصر ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

أضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

تابع: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة"، مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

 

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انقطاع المياه محافظة الدقهلية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب النظافة الشخصية

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