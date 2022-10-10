مصنع بلاستيك داخل الكتلة السكنية يزعج سكان شارع التوحيد الإسلامي بالخصوص

اشتكى سكان شارع التوحيد الإسلامي متفرع من كبينة النور على ناصية الشارع عصارة مرعي التابع لمنطقة الخصوص فى محافظة القليوبية ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” التي يقدمها موقع “ صدى البلد ” من وجود مصنع للبلاستيك داخل منطقة سكنية.

وقال محمد أحمد في شكواه : نحن سكان شارع التوحيد الإسلامي متفرغ من كبينة النور على ناصية الشارع عصارة مرعي التابع لمنطقة الخصوص فى محافظة القليوبية نشكو من وجود مصنع بلاستيك وكسارة يصدر عنها أصوات مزعجة وتم تقديم العديد من الشكوى ولكن دون جدوى .



وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لم يتم الرد حتى الآن ومازال المصنع يعمل بشكل يومي والمصنع يحتوى على مواد بلاستيكية ضار ة ، و جارى عملهم بشكل أوسع ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى الأن



وطالب الأهالي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وتجنب حدوث كارثة إنسانية في المنطقة.

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