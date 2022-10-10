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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رانيا تناشد أهل الخير مساعدتها في توفير كرسي متحرك لوالدها العاجز

كرسي متحرك
كرسي متحرك

ناشدت رانيا يحي محروس، المقيمة فى المرج القديمة محمد نجيب شارع سليمان غزال ، فى رسالة لخدمة " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد الأخباري، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فى توفير كرسي متحرك لوالدها.

 

وتقول فى رسالتها: والدى "يحي محروس حسين"، البالغ من العمر 65 عاما، لا يقدر على الحركة ونحن لا نقدر على حمله والتنقل به  داخل المنزل أو خارجه أو حتى لدخوله الحمام، وكل ما نتمناه هو توفير كرسي متحرك يساعدنا على حركته، مناشدة أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة الوقوف بجانبها وتوفير الكرسي المتحركة لعدم مقدرتهم على تكاليف شرائه.

 

للتواصل مع الحالة من خلال رقم 
01110799404

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المرج القديمه اهل الخير أصحاب القلوب الرحيمة توفير كرسي متحرك شارع سليمان غزال

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