جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من الرائد شريف سليمان ضابط مباحث ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي و محمد بدر مفتش مكافحة التهريب مفادها اعتزام كلا من المدعو ص . س . ا مراجع و ف . ص . ع مصريان الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .





وبالعرض علي محمد إبراهيم الوكيل مدير الجمرك قرر تكليف لجنة لترقب وصول المشتبه فيهما وتفتيشهما من حسام عبدالكريم وأحمد حسن مأمورى الحركة وعبدالواحد حسن مدير الحركة بحضور مقدمى الإخبارية.

وفور وصولهما وتم استيقافها والتحقق من شخصيتهما وسؤالهما عما إذا كانا يحملان بضائع أجنبية يستحق عليها ضرائب أو رسوم ولكنهما أجابا بالنفي فتم تفتيش أمتعهما الشخصية فلم يتم العثور علي شئ وظهرت عليهما علامات الارتباك فتم إجراء التفتيش الذاتي لهما بالمكان المخصص لذلك تبين وجود عدد من السبائك الذهبية أسفل فرش الأحذية التي ينتعلانها بوزن 10 كيلو و188 جرام .



وبلغت قيمة المضبوطات 10 مليون و697 ألف و 400 جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و434 ألف و 280 جنيه .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 133 لسنة 2022 ، وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية.

وشارك في التثمين وحساب الرسوم والتحريز علاء عنتر مدير حركة واسلام محمدي مأمور تعريفة وسعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة وعبد السلام محمد سعد مأمور حركة ومحمد شحاته رئيس إجراءات

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

