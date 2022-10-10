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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية على صورها

عشت سنين عذاب..أول
عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية

خرجت البلوجر الشهيرة، أمنية فاروق سراج عن صمتها بعد انتشار رموز طلاسم سحرية على صور لها في مقابر اليهود بالإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية. 

وقالت البلوجر الشهيرة، أمنية فاروق في أول تعليق لها على الصور المنتشرة لها برموز طلاسم سحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك»: «وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله، مش هاقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، أنا راضيه يارب وبحمدك و بشكرك علي أي ابتلاء».

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أمنية فاروق: فكرت إني اتخلص من حياتي 

وأضافت البلوجر الشهيرة في ردها على صور رموز الطلاسم السحرية المنتشرة:  « ماحدش يعرف أنا بقالي ٤ سنين عايشة ازاي، حياتي ادمرت ازاي، شوفت أيام وليالي تصعب علي الكافر، اتمرمط هنا وهنا عشان أفك نفسي تعب اكتئاب خنقه عياط قهر وجع قلب، وفعلا كنت كتير جدا بفكر في إني اتخلص من حياتي، وكنت برجع اقول يارب خاليك جمبي، فقر شغلي فشلت فيه، بقيت بعيدة عن الناس كلها».

عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية على صورها  

البلوجر الشهيرة: شوفت 20 سنة مع الأسحار 

وتابعت أمنية فاروق: «ربنا العالم أنا كام مرة حولت وعافرت، أنا بقالي سنه ضهري كله ملبوس، حياتي حالها متشقلب، ماحدش وقف جمبي ولا ساعدني جريت هنا وهنا وانا دموعي ماكنتش بتقف يوم الف مليون مرة، اتحديت السحر والسحرة والاعمال والجن وكنت أظهر فجأة وبعد كدة اتعب تاني واختفي صراع طويل بـ عمر بحاله ٢٠ سنه أسحار شوفت فيهم العذاب أشكال وألوان».

عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية على صورها  

فاروق: أنا خصيمة اللي آذاني وعشمي في ربنا كبير

وواصلت أمنية فاروق: «انا مش متخيلة كمية الغل والحقد اللي توصل شخص يأذي حد لدرجة إني كنت بقؤم واتصور وا=أنا ربنا العالم فيا ايه،  وشايفه وحاسة بايه كل الطرق متقفله في وشي رزق شغل نجاح صحة ويحصلي كوراث واستحمل انا كنت اسافر ولا اخرج لازم بعدها اعيط واتبهدل عمري ما فرحت ولا كملي فرحه اصلا يارب انا خصيمة الأنس الي اذيني والجن الي وقف حالي وتعبني سنين والناس الي بتكلم عني وحش والي بتحقد عليا والي عايزين يكسروني ليوم الدين وعشمي فيك يارب كبير».

عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية على صورها  

البلوجر: عملولي سحر بوجع ظهري حسبي الله 

وأكملت البلوجر الشهيرة: «حسبي الله ونعم الوكيل الف مليون مرة في كل ساحر اذاني وعارفه ومتأكدة ان ربنا كبير وهاينصرني ويتم شفائي علي خير ، حسبي الله ونعم الوكيل الف مرة علي عملي سحر في ضهري وبهدلني ربنا ينتقم منه في صحته وحياته وحسبي الله في كل مؤذي، ومن كل قلبي شكرا لكل الناس للي كلمتني وخافت عليا وبعتتلي واتصلت عليا ادعولي اي حد بيحبني يدعيلي ربنا يعوضني خير وانا كنت عارفه وبتعالج مؤخرا بل القرآن ولما اخلص علاج واخف خالص هساعد اي حد ماذي انه يروح المكان دا وهايبقي عن تجربه بعد تعب ولف سنين، و ربنا يكفيكو شر السحر والسحرة اللهم امين، ادعولي ربنا يشفيني و يفك كربي ويأذي المؤذي». 

عشت سنين عذاب..أول تعليق من بلوجر شهيرة اكتشفت طلاسم سحرية على صورها  

 

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