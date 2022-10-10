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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالات لـ هيفاء وهبي وضعتها في مأزق

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

اعتادت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام دائما أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.


 

واثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل باطلالتين وضعتها في مأزق ،مرتدية جمبسوت باللون الاسود اتسم بستايل الدانتيل الشفاف .

 

وجمبسوت باللون الاصفر بدون بطانه بنفس لون الحذاء وهو ما علق عليه الجمهور فين الجذمة.


 

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير اطلالاتها المثيرة.


 

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".


وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميعالتطبيقات"


 

فيلم أشباح أوروبا 

تصدر فيلم أشباح اوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق 271.259 جنيها فى أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد منضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى اللبنانية هيفاء وهبى جمبسوت بدون بطانة

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