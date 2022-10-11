طريقة عمل صوص الثومية السوري زي المطاعم بطريقة سهلة ومذاق لا يقاوم للشيف محمود العمدة.



المقادير لعمل صوص الثومية



3 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

رشة سكر

ملعقة صغيرة خل

2 معلقه كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء



الطريقة لعمل صوص التومية



في وعاء عميق توضع الماء والنشا وتقلب حتى يذوب النشا تماما

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل ويكون لونه شفاف وسمكه تقيل ثم يترك ليبرد

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا والتوم والملح و السكر والليمون والخل والزبادي وتخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل لكن ناعم

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق ويقدم بالهنا والعافية

يمكن حفظه لمدة اكثر من 3 أيام أو في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي و يضاف الزبادي عند التقديم و يقلب جيدا .