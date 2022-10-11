فايزر تنفي التفاوض بشأن عقد لقاح كورونا لصالح الاتحاد الأوروبي

استبعد مسؤول تنفيذي لشركة Pfizer (PFE.N) مع دور قيادي في التفاوض بشأن اتفاقية توريد كميات كبيرة من لقاح COVID-19 مع المفوضية الأوروبية 'بشكل قاطع' أن الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية وافق على العقد عبر رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.



وقالت جانين سمول، رئيس الأسواق الدولية المتقدمة في شركة Pfizer، للجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي بشأن COVID-19 يوم الاثنين 'فيما يتعلق بما إذا كان التفاوض على عقد مثل هذا العقد الذي أشرت إليه، 1.8 مليار جرعة ، قد تم التفاوض عليه من خلال رسالة نصية قصيرة ، يمكنني أن أخبرك بشكل قاطع أن هذا لن يكون كذلك'

وأضافت أن مثل هذه المحادثات تضم عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص من كلا الجانبين وتستغرق وقتًا طويلاً جدًا ليتم إجراؤها عبر رسائل الهاتف المحمول.



وقالت سمول 'أعرف ذلك لأنني شاركت في جميع المفاوضات والمناقشات منذ البداية في عام 2020'.



وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في أبريل 2021 ، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تبادلت نصوصًا مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا لمدة شهر بينما كان العقد قيد التفاوض ، مما دعا إلى نشر التبادل.

وقالت المفوضية في يونيو من هذا العام إنها لم تعد تمتلك النصوص ، مما أثار انتقادات لاحقًا من أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي.



وكان العقد الذي تم توقيعه العام الماضي هو الأكبر الذي تم إبرامه على الإطلاق للقاحات COVID-19 ، حيث التزم الاتحاد الأوروبي بشراء 900 مليون لقطة من Pfizer-BioNTech (22UAy.DE) ، مع خيار شراء 900 مليون أخرى.