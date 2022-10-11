المسابقة التكميلية لوظائف المعلمين.. 14 معلومة عنها قبل بدء التقديم غدا

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، انه سيتم غدا الأربعاء 12 أكتوبر الجاري ، فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التفاصيل المعلنة عن المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين:

تشمل المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين 14 محافظة هي محافظات : "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر ، وبورسعيد".

تستهدف المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)

سيظل باب التقديم مفتوحا من غد الاربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022

يمكن لمن يهمه الامر التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

شروط التقدم لـ المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين

أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية

أن يكون المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة

ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

المؤهلات المطلوبة :

أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة

يشترط ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)

ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي

لن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الاهتمام بعملية التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة وظائف المعلمين المساعدين وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر

كما شدد وزير التربية والتعليم ايضا على ضرورة التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة ، على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.