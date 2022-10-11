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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة dmc، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن دعمها إلى موهبة شابة جديدة رفضت الإفصاح عن اسمه، ولكنها اكتفت بإطلاق اسم “دودي” عليه، كما ينادونه. 

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال تواجدها ضيفة ببرنامج “صاحبة السعادة”، إن دودي موهبة شابة قررت أن تساندها وهي والموزع الكبير طارق مدكور، وإنهما حالياً فى مرحلة إعداده، واصفة إياه بـ “العندليب الجديد”. 

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “صوته حلو أوي وأحاول حالياً أن أعرفه ثراتنا الغنائي، وعلى الرغم من تواجده معي فى استديو صاحبة السعادة إلا أنه لن يظهر حالياً”.

وتابعت: “هناك العديد من المواهب الشابة الرائعة مثل ياسمين علي ومحمد أسامة الذى سبق وأن غنى الغزالة رايقة”.

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نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تلقيها مكالمة من المطربة الكبيرة نجاة، حيث قالت لها إنها خليفتها في الغناء.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، أن المطربة الكبيرة نجاة قدمت لها الدعم الكامل عقب الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن نجاة هي مطربتها المفضلة.

وأوضحت شيرين، أن المطرب مدحت صالح من أوائل المطربين الذين قدموا الدعم الكامل لما، مثله مثل حنان ومنى عبد الغني وحميد الشاعري وغيرهم.

وعبرت عن فرحتها بالنجاح الكبير للمطرب أحمد سعد، خاصة بعد اتجاهه للغناء اللايت مثل أغنية “وسع وسع” .

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها على الخروج من حياتها الصعبة.

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: “أنا حلقت شعري عشان قرأت إن حلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة”، منوهة إلى أنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

وأوضحت شيرين أن كل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.

شيرين عبد الوهاب مدحت صالح المطرب أحمد سعد صاحبة السعادة الفنانة شيرين عبد الوهاب نجاة الصغيرة برنامج صاحبة السعادة

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